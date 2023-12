イ・ボムス、イ・ユンジン夫妻に破局説…意味深なSNS投稿「最初のチャプター終わり」

【NEWSIS】俳優イ・ボムス(54)が破局説を否定した。

所属事務所ワイ・ワン・エンターテインメントは20日、イ・ボムスと同時通訳者イ・ユンジン(40)夫妻の交流サイト(SNS)投稿に関して、「個人的な事情」としながらも、「離婚ではない」とコメントした。

◆【写真】イ・ボムス、新婦と熱いキス

イ・ユンジンは前日の19日、写真SNS「インスタグラム」に「私の最初のチャプターの終わり」と投稿し、イ・ボムスをタグ付けした。また、ある外国人女性の動画もシェアした。この動画には他人に親切にすることに関する内容があった。イ・ユンジンは「I decided to stop giving my kindness to the closest one who doesn’t absolutely deserve it. All done(私に親切にしてもらう資格が全くない、最も近い人に親切にするのをやめることにした)」と書いている。

夫妻は互いにフォローを外した。特にイ・ボムスは自身のアカウントのフォローを全て外し、投稿も削除した。イ・ボムスは2010年にイ・ユンジンと再婚した。イ・ユンジンは初婚で、2人の間には男の子と女の子が1人ずついる。イ・ボムスは昨年、信韓大学公演芸術学科の学生たちに対するパワハラ疑惑が浮上した。イ・ユンジンは先月、子どもたちと一緒にバリ島に移住した。