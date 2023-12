移籍：ユク・ソンジェ、iWILL MEDIAと専属契約…「BTOBの活動も積極支援」

【Pickcon】歌手で女優のユク・ソンジェが、iWILL MEDIAと手を組んで新たなスタートを切る。

iWILL MEDIAは22日、「音楽・演技・バラエティーなど多方面で活躍しているユク・ソンジェと専属契約を結んだ」と発表した。

◆【写真】ユク・ソンジェ、クラシカルなFerragamoのスーツで披露する素敵な姿

続いて「多才多能なユク・ソンジェが今後一層活発に活動できるよう、全幅の支援を惜しまない」とし、「また、BTOBの活動も積極支援したい」と伝えた。

ユク・ソンジェは2012年にボーイズグループBTOBのメンバーとしてデビューし、「Wind And Wish」「Missing You」「Only one for me」など多くのヒット曲を送り出して人気を集めた。

その後、MBC『ゴールデンスプーン』、JTBC『サンガプ屋台』、KBS2『恋するジェネレーション』、SBS『アチアラの秘密』、tvN『応答せよ1994』『トッケビ~君がくれた愛しい日々~』などさまざまな作品にも出演し、歌手としてだけでなく俳優としても強固なキャリアを築いた。

なおユク・ソンジェは、今年5月にリリースしたBTOBの12thミニアルバム『WIND AND WISH』の活動を最後に、現在は休息を取っている。