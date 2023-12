TWICE　日本最大7万5000席の日産スタジアムで来年7月公演…K-POPガールズグループで初

【NEWSIS】名実共に「スタジアム級グループ」として知られるガールズグループTWICE(トゥワイス)がついに日本最大規模のポップミュージック公演会場、日産スタジアムでコンサートを行うことになった。

TWICE JAPAN公式ユーチューブ・チャンネルや日本の各メディアが29日に伝えたところによると、TWICEは現在開催中の5回目のワールドツアー「READY TO BE(レディ・トゥ・ビー)」の一環として来年7月、日本で「READY TO BE IN JAPAN SPECIAL(レディ・トゥ・ビー・イン・ジャパン・スペシャル)」を行うとのことだ。

◆【写真】TWICE「日本に行ってきます!」

TWICEは今年5月にK-POPガールズグループとして初めてコンサートを行ったヤンマースタジアム長居(大阪府大阪市)で来年7月13日・14日にもう一度公演をする。そして、7月27日・28日には日産スタジアム(神奈川県横浜市)のステージに立つ。

7万5000席と日本最大規模の公演会場である日産スタジアムでコンサートする歌手は日本でも数えるほどだ。TWICEはK-POPガールズグループとして初なのはもちろん、海外女性アーティストとしても初めて、この会場でコンサートを開く。

K-POPグループのうち同会場でコンサートをしたことがあるのは、今年デビュー20周年を迎えた男性アイドルグループの東方神起だけだ。東方神起は2013年に二日間連続公演をしたのに続き、2018年には同スタジアムで初めて三日間連続公演という新記録を打ち立てた。TWICEも二日間連続でコンサートを開くということで、日本での人気をあらためて感じさせる。