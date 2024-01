IVEユジン、きらめく衣装を着てカリスマあふれるディーバ

【Pickcon】女性アイドルグループIVEのメンバー、アン・ユジンが見事な脚線美を見せつけた。

アン・ユジンは3日、写真共有ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)「インスタグラム」に「Like I said, I’ll love you until the END of time」という書き込みとともに、昨年末放送された「2023年MBC歌謡大祭典」でのオフショットを公開した。

このたび公開された写真を見ると、アン・ユジンは華やかな飾りが目を引く白いトップスにホットパンツを合わせ、見事なボディラインを誇っている。特に、全身写真では人並みならぬスタイルを見せつけており、感嘆の声が上がっている。

なお、IVEのメンバーとして積極的な活動を繰り広げているアン・ユジンは、1月3日公開のディズニー100周年記念映画『ウィッシュ』のメインテーマ曲「ウィッシュ~この願い~」のスペシャル・コラボレーション・アーティストに抜てきされ、話題を呼んだ。アン・ユジンは新年にもIVEとしてワールドツアーを開催し、グループ活動に臨むのはもちろん、バラエティー番組『クライムシーン・リターンズ』への出演も決まるなど、ソロ活動も積極的に繰り広げる予定だ。