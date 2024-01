ASTROウヌ、デビューから8年で初のソロCD発売へ

【NEWSIS】人気グループASTROのメンバーで俳優としても活動しているチャ・ウヌが、デビュー8年目にして初めてソロCDを発売する。

所属事務所ファンタジオが9日発表したところによると、チャ・ウヌは今年上半期の発売を目標にアルバム作業に取り掛かっているという。そして、2月17日にソウル市内の蚕室体育館で開催する初のファンコンサート「Mystery Elevator」でソロアルバムの収録曲を一足早く公開する。

◆【写真】ASTROチャ・ウヌ、タキシード姿で王子さまのようなビジュアル披露

チャ・ウヌはASTROのメンバーたちとともに、2016年に1stミニアルバム「Spring Up」でデビューした。2018年には初ソロナンバーとなる、ドラマ『私のIDはカンナム美人』のオリジナル・サウンド・トラック(OST)「Rainbow Falling」を発表した。

その後、「覚えていてください」「Love so Fine」「Don’t Cry, My Love」「Focus on me」など多くのオリジナル・サウンド・トラックを手掛けてきたが、ソロアルバムを発売するのは今回が初めてだ。

なお、チャ・ウヌは10日に最終回を控えているドラマ『ワンダフルデイズ』(MBC)で数学教師チン・ソウォンを演じた。また、3月スタート予定の新ドラマ『ワンダフル・ワールド』(MBC)に出演する。ファンコンサート「Mystery Elevator」はソウル公演の後、マレーシア、タイ、フィリピン、日本、シンガポール、インドネシアなどでも開催予定。