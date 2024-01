【NEWSIS】人気グループ2PMのメンバーで俳優としても活動しているイ・ジュノが、およそ5年ぶりに韓国でソロコンサートを開催し、ファンと対面する。

所属事務所JYPエンターテインメントが10日に発表したところによると、イ・ジュノは13・14日の両日、ソウル市松坡区の蚕室体育館で「2024 LEE JUNHO CONCERT-また会える日」を開催するという。

◆【写真】イ・ジュノ、女性のハートを揺さぶるスーツの着こなし=2023APANアワーズ

今回の公演は、昨年7月と8月に行われた日本でのソロアリーナツアーの延長線上にあるとともに、2019年3月の「2PM JUNHO SOLO CONCERT(JUNHO THE BEST IN SEOUL)」以来、韓国で5年ぶりに開催するソロコンサートだ。

イ・ジュノはバンドのライブでボーカルの魅力を引き上げ、公演会場の熱気を盛り上げる見通しだ。韓国では初めて披露する「Can I」(韓国語バージョン)のステージも鑑賞ポイントだ。

なお、イ・ジュノは昨年ドラマ『キング・ザ・ランド』(JTBC)がヒットし、トップスターの仲間入りをしている。