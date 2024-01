【NEWSIS】俳優の故イ・ソンギュンさんが米オースティン映画批評家協会(AFCA)の特別賞を受賞した。

AFCAでは11日(現地時間)公式ブログに2023年受賞者リストを掲載、イ・ソンギュンさんは特別賞受賞者に選ばれた。

◆【写真】故イ・ソンギュンさんの遺影…もはや見ることのできないほほ笑み

AFCA側は「イ・ソンギュンさんの人生と作品をたたえて(In memoriam of the life and works of Lee Sun-kyun)」と投稿、イ・ソンギュンさんの出演作品である映画『パラサイト 半地下の家族』(2019年)、『眠り』(2023年)と、未公開作品『脱出:プロジェクト・サイレンス』にも言及した。

AFCAは2005年に設立された米国の映画評論家の団体で、これから開催される米アカデミー賞授賞式の賞を占う映画賞の一つとされている。

イ・ソンギュンさんは先月27日午前10時30分ごろ、ソウル市鍾路区の臥竜公園近くにとめられていた車の中で、死亡しているのが発見された。遺体は京畿道水原市蓮花場で火葬され、京畿道広州市内の公園墓地サムスン・エリシウムに埋葬された。