【NEWSIS】女優のクララが近況を明かした。

クララは4日、ソーシャルメディアに、フェラーリのスーパーカーが数台並んでいる前で撮った写真を複数アップロードした。写真と共に「Ferrari day with the one and only ferrari collector」というコメントも付けた。

公開された写真でクララは、肩や鎖骨のラインが露わなベアトップドレスを着て、完ぺきなボディを披露した。

クララは2006年にKBS2ドラマ『透明人間チェ・ジャンス』で芸能界デビューを果たした。その後、シチュエーションコメディ『思いっきりハイキック!』(06年)、ドラマ『童顔美女』(09年)、『お願い、キャプテン』(12年)、『おいしい人生』(12年)、『エマージェンシーカップル』(14年)、映画『オガムド~五感度~』(09年)、『クローゼット』(13年)などに出演した。2019年に2歳年上の実業家と、1年余りの交際を経て結婚した。現在は韓国と中国を行き来しつつ活動している。

