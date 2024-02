活動休止中のリアまで…ITZY、ついに個人インスタ開設

【Pickcon】女性アイドルグループITZYのメンバーがそれぞれ、個人の写真共有ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)「インスタグラム」を開設した。

12日にデビュー5周年を迎えたITZYのメンバーたちは、同時に各自SNSチャンネルをオープンした。最初の写真はみんな同じだった。これに先立ち、リアリティ番組の撮影のためフランス・パリを訪れたとき、エッフェル塔を眺めているITZYのメンバー5人の姿を収めたものだ。特に、現在活動を休止しているリアもまたインスタグラムのアカウントを作成し、ファンを喜ばせた。

イェジはハートの絵文字でインスタグラムのスタートを告げ、リアは「リアはITZYを愛してる」とした上で「愛する人たちと大切なものについて分かち合うため、このアカウントを開設した」とつづった。また、リュジンは「5 with 5」、チェリョンは「All in us, ITZY」、ユナは「ついにこのときが来ました」と書き込み、これから始める個人インスタグラムの性格がどんなものになるのか、注目を集めている。

何よりも、ITZYはデビュー6年目を迎えるにあたり初めて個人インスタグラムを開設したということで、目を引く。これまでメンバーたちはグループのインスタグラムを通じてのみ、あいさつしていた。個人インスタグラム開設に後押しされ、グループのインスタグラムは先月27日にフォロワー数が2000万人を超えた。これは、K-POP女性アイドルグループ史上3番目の記録ということで、意義深い。

なお、先月8日にニューアルバム「BORN TO BE」を発売し、リード曲「UNTOUCHABLE」で積極的な活動を繰り広げたITZYは、ワールドツアーでファンたちと対面する予定だ。

