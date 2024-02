アン・ヒョソプ、日本アンコール公演盛況…8000人集結

【NEWSIS】俳優アン・ヒョソプが日本でのファンミーティングを無事終えた。

ザ・プレゼント・カンパニーが16日発表したところによると、アン・ヒョソプは12日に東京ガーデンシアターで最終アンコール公演「AHN HYO SEOP ASIA TOUR〈THE PRESENT SHOW in TOKYO〉‘here and now’ Once more」を開催したという。およそ8000万人のファンたちとともに、8カ月にわたる大長征の最後を飾った。

「ASIA TOUR〈THE PRESENT SHOW〉‘here and now’ 」は、アン・ヒョソプがデビュー後初めて世界のファンたちと対面したイベントだ。ファンたちの声援に後押しされ、5都市を皮切りに追加のアンコール公演まで確定し、10都市に決定した。

アン・ヒョソプはまず、防弾少年団(BTS)のメンバー、JUNG KOOKのソロ曲「Standing Next to You」を歌いながらステージに登場した。ファンたちが気になっていた近況トークから各種クイズやゲーム、バンド演奏によるライブステージまで披露した。さらに、ゲームを進めながら即席のコントをしたり、ファンと写真撮影をするなど、ファンたちに感動を与えた。

ファンミーティングの後半には、アン・ヒョソプが自ら選曲し準備した歌でライブ・ステージを構成した。「Can’t Take My Eyes off You」「I Love You」など、全9曲を熱唱した。

なお、アン・ヒョソプは映画『全知的な読者の視点から』のキム・ドクシャ役でスクリーン・デビューを控えている。

