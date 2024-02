マ・ドンソク、『犯罪都市 NO WAY OUT』日本公開開始を前に現地で歓待受ける

【NEWSIS】俳優マ・ドンソクが、映画『犯罪都市 NO WAY OUT』の封切りを控えた日本で歓待を受けた。

マ・ドンソクは今月14日・15日の両日、東京で開かれた『犯罪都市 NO WAY OUT』上映前試写会とプレミア試写会、舞台あいさつに出席した。この席には俳優の國村隼、青木崇高、そしてイ・サンヨン監督も登場したという。所属事務所ビッグパンチ・エンターテインメントが17日に明らかにした。

この日、計24の日本メディアが同イベントについて報じた。事務所によると、関連記事は日本最大のポータルサイト「Yahoo! JAPAN」の主要ニュースのトップとエンターテインメントニュースのトップを相次いで飾った。日本では異例の舞台あいさつの写真撮影を許諾したことも、現地で大きな関心を集めたという。

しかも『犯罪都市 NO WAY OUT』プレミア試写会は、韓国映画としては初めて日本で開かれる形式のイベントだ。日本側の配給会社twinと『犯罪都市 NO WAY OUT』制作各社が協力し、NETFLIX『サンクチュアリ -聖域-』で主役を演じた一ノ瀬ワタル、『クローズzero』『院内警察』の桐谷健太など、日本の有名俳優が映画を鑑賞した。また映画『るろうに剣心』実写版の大友啓史監督、『エゴイスト』の松永大司監督、そして名越稔洋などの有名ゲームクリエイターも同席した。

ビッグパンチ側は「加えて、ハリウッド映画関係者や日本最大の配給会社の関係者までも、マ・ドンソクと『犯罪都市 NO WAY OUT』を見るため激情を訪れた」と伝えた。日本での『犯罪都市 NO WAY OUT』一般公開は2月23日から始まる。

なお、『犯罪都市』シリーズの最新作『犯罪都市4』は、今月15日に開幕したベルリン国際映画祭に公式招待され、映画祭の期間中、4回の上映を通して海外メディアや観客に披露される。

