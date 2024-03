米英の歴史書は間違いだらけ「広開土王は新羅の支配者」「日本が韓半島南部に任那日本府を設置」

米国ワシントンには、スミソニアン国立博物館が分野別に幾つもあります。少し前には、スミソニアンの国立自然史博物館に行ってきました。

スミソニアンが出版している歴史の本を買って読みました。20・21世紀の両世紀にわたるパクス・アメリカーナが世界史をどのように整理したのか、見てみたかったのです。

【写真】中国社会科学院の『中国歴史地図帳』4巻に載っている韓半島南部の地図

華麗な歴史グラフィックや遺物の写真を見ていて、一晩たったのにも気付きませんでした。そうした中、困惑してしまう間違いを見つけました。

スミソニアンの『歴史年表(Timelines of History)』の94ページは、このようになっていました。

「西暦370年、日本の侵略軍は韓半島南部の任那に植民地を作った(c. 370 Japanese invading force establishes a colony at Mimana in southern Korea)」

日本でも根拠のないものだと判明した「任那日本府説」を、歴史的事実であるかのようにそのまま記していました。

95ページは「393年、日本の大和政権が韓半島の新羅と百済を急速に制圧していった(The Yamato of Japan overrun Silla a Paekche, Korea)」となっていました。

一部の西側の歴史学者は韓国史について専門性が不足しているのではないか-という考えを抱きました。英国の代表的な出版社の一つでスミソニアンの本も出版しているDKが、英国で2022年に出版した歴史書も、見てみるとやはり多くの問題がありました。

DKの『世界史年表(Timelines of World History)』67ページ、西暦4-5世紀の部分を見ると「西暦404年、広開土、韓半島の新羅の支配者、日本の大和政権の侵略を撃破する(404CE Gwanggaeto, ruler of the Korean state of Silla, defeats an invasion from Yamato Japan)」と書いてありました。

ご存じの通り、広開土王は高句麗の支配者であって新羅の支配者ではありませんでした。しかも404年は、百済と倭による新羅への連合攻撃でした。倭の単独侵略ではありませんでした。

さらにページを繰っていくと、88ページに紹介してある高麗の太祖の御影が、かなり見慣れないものでした。調べてみたところ、スミソニアンが「高麗の太祖」だとして本に載せていた人物画は、高麗の太祖・王建の画像ではありませんでした。高麗の顕宗代の武官、姜民瞻(カン・ミンチョム)将軍=963-1021=でした。高麗契丹戦争のとき姜邯賛(カン・ガムチャン)と共に戦場へ赴き、亀州の戦いを勝利に導いた主役です。

韓国語で簡単な資料検索をするだけでも確認できることでした。