ソ・イニョン、2回目の離婚説に意味深「x」…ウエディング写真削除

【NEWSIS】歌手ソ・イニョン(39)が離婚報道後、交流サイト(SNS)に意味深長な文字を投稿した。

ソ・イニョンは6日、SNSの自身のアカウントに「x」と書き込み、真っ黒な画像をアップした。しかも、これまで掲載されていたウエディング写真や夫と撮った写真は削除されている。そして、ヒップホップ・グループBIGBANG(ビッグバン)のヒット曲『LOSER(ルーザー)』をBGMに設定しており、注目を集めている。

5日に「ソ・イニョンはこのほど裁判所に夫A氏との離婚訴訟を起こした」という報道があった。ソ・イニョンは昨年2月にA氏と結婚式を挙げた。A氏は半導体部品専門企業の代表だと言われている。

ところが、結婚7カ月後の同年9月、破局説が浮上した。この時、ソ・イニョンは「最近、夫から一方的に『性格が合わない。別れよう』と言われたが、直接訴訟の話をしたことはない。私は夫と離婚するつもりはない」とコメントした。だが、ついにA氏の帰責事由で離婚を決意したという。

ソ・イニョンは2002年にガールズグループJEWELRY(ジュエリー)のメンバーとしてデビューし、『One more time(ワンモアタイム)』『I really like you(君が本当に好き)』『SUPER STAR(スーパースター)』などをリリースした。また、ソロでは『Cinderella(シンデレラ)』などをヒットさせ、バラエティー番組でも活躍した。

