パク・ボゴム、IUのコンサート・ゲスト控え室を公開…ペンライト手にキュートなショット

【Pickcon】俳優パク・ボゴムが歌手で女優IU(アイユー)のコンサートにゲストとして登場し、話題を集めている中、控え室での姿を写真で公開した。

パク・ボゴムは10日、写真交流サイト(SNS)「インスタグラム」の自身のアカウントに「Healing and Encouragement for the next Round(次のラウンドのための癒しと励まし)」と書き込み、写真を多数アップした。

写真のパク・ボゴムはデニムシャツを着てブルーで飾られた控え室で写真を撮っている。この控え室は「ラブ・ボゴム」という文字や風船で飾られ、ケーキなどが用意されている。IUは自分のコンサートにゲストとして来てくれたパク・ボゴムのためこの部屋を設け、格別な感謝の気持ちを伝えたものだ。

パク・ボゴムとIUは動画配信サービスNETFLIX(ネットフリックス)オリジナルシリーズ『本当にお疲れ様でした』で共演した。

