【Pickcon】女性アイドルグループ少女時代のメンバーだった歌手ジェシカがリラックス・タイムを過ごす姿を公開した。

ジェシカは11日、写真交流サイト(SNS)「インスタグラム」の自身のアカウントに「Memories made where the sun kisses the ocean(太陽が海にキスする場所で作られた思い出)」と書き込み、写真を多数アップした。

写真には、タイのプーケットにあるリゾート地でゆったりとした時間を楽しむジェシカが写っている。ルーズフィットジーンズにオフショルダー・トップスを合わせ、肩のラインや引き締まった腹筋を見せていて、思わずめまいがしてしまいそうだ。

ジェシカは2013年から実業家タイラー・クォンと10年間にわたり交際中であることを公表している。

