イ・イギョン、ナ・イヌ＆パク・ミニョンを背負い明るい笑顔…ご褒美旅行先のベトナムで

【Pickcon】イ・イギョンがナ・イヌとパク・ミニョンを背負っている姿を公開した。

イ・イギョンは14日、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)に「MARRY MY HUSBAND. THE END. IN VIETNAM」という書き込みとともに写真を数枚掲載した。

公開された写真を見ると、ドラマ『私の夫と結婚して』(tvN)のご褒美旅行でベトナムの高級リゾートを訪れた同ドラマ・チームの様子が収められている。特に、イ・イギョンとナ・イヌ、パク・ミニョンはゴルフ場でラウンド中、茶目っ気あふれるポーズを取っており、目を引く。イ・イギョンがナ・イヌをおんぶして、その上にパク・ミニョンまで乗っている。3人は楽しそうに明るい笑顔を浮かべており、ほほ笑ましい。

写真を見たインターネットユーザーたちは「美しい友情」「この頼もしいチーム大好き」「とても格好いいです」など、さまざまな反応を示している。

なお先月20日に終了した『私の夫と結婚して』は、最高視聴率12%(ニールセン・コリア調べ、全国有料世帯基準)を記録しヒットした。これを受け、『私の夫と結婚して』チームは今月10日、ご褒美としてベトナム旅行に出掛けた。

