結婚から14年、イ・ボムス＆イ・ユンジンが破局　「離婚調停中」

【NEWSIS】俳優イ・ボムス(54)と女優イ・ユンジン(41)が破局を迎えた。

イ・ボムスの所属事務所Y-ONEエンターテインメントの関係者は16日、「イ・ボムスは離婚調停中だ。プライベートなことなので詳細の確認は難しい」と明かした。

◆【写真】イ・ボムス、新婦と熱いキス

この日、MHNスポーツが「イ・ユンジンがイ・ボムスを相手取って昨年末、裁判所に離婚調停を申請した」と報じていた。イ・ユンジンは昨年12月19日、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)に「私の最初のチャプターの終わり」と書き込み、イ・ボムスをタグ付けした。ある外国人女性の動画もシェアした。動画には、他人に親切にすることに関する内容が含まれていた。

イ・ユンジンは「私は、親切にされる資格が全くない、最も親しい人物に、親切を施すことをやめると決めた(I decided to stop giving my kindness to the closest one who doesn’t absolutely deserve it. All done)」と付け加えた。夫婦は互いにフォローも外した。さらに、イ・ボムスは自分のフォロワーを全て削除してコンテンツも消した。

MHNスポーツは「イ・ユンジンはイ・ボムス側に協議離婚を求めたが、円満な合意に至らず、昨年末に結局離婚調停を申し立てた」と伝えた。なお現在、二人は別居している。イ・ユンジンはインターナショナルスクールに通っている娘と共にインドネシアのバリで暮らし、息子はイ・ボムスと共にソウルで過ごしているという。

イ・ボムスは2010年に英語コラムニスト兼国際会議通訳家のイ・ユンジンと再婚した。イ・ユンジンは初婚だった。夫婦には息子が1人、娘が1人いる。

◆【写真】イ・ボムス、ウエディング写真公開

◆【写真】イ・ボムスの心をとらえた新婦の笑顔