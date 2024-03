TXT、「Romantic」バージョンの新譜コンセプトフォト＆クリップ公開

【Pickcon】男性アイドルグループTOMORROW X TOGETHER(TXT)が公式ホームページやソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)を通じ、6枚目のミニアルバム「minisode 3:TOMORROW」の「Romantic」バージョンの新譜コンセプトフォトおよびコンセプトクリップを公開した。

公開された写真を見ると、TOMORROW X TOGETHERのメンバーたちは壁に寄り掛かって座りひざを抱え込んでいたり、枯れゆくバラが置かれたガラス管のそばに横たわってこれをじっと見つめ、バルコニーに立って遠い場所を眺めたりしている。それぞれ異なる行動をしているが、根底には恋に焦がれる少年の切なさが敷き詰められている。

「Romantic」バージョンのコンセプトクリップでは、メンバー5人の魅惑的なビジュアルと象徴的なオブジェのバラ、ファンタジー小説の中の騎士を思わせる衣装、ヴィンテージ風の色感が調和をなし、ロマンチックな雰囲気を極大化している。

また、「And yet, I have a feeling I’ll see you someday」とささやくヨンジュンのナレーションが耳元をくすぐる。映像後半の「I’ll see you there tomorrow」という最後のささやきは、深い余韻を残す。

なお、TOMORROW X TOGETHERは4月1日午後6時に「minisode 3:TOMORROW」をリリースする。「minisode 3:TOMORROW」は、過去の約束を思い出し、一緒に約束した「君」を探しに行くストーリーを描くアルバムだ。

