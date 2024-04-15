今日の歴史（４月１５日）

１８８５年：英国艦隊が朝鮮半島と済州島の間にある巨文島を占領
１９１０年：ハングル学者の周時経（チュ・シギョン）が「国語文法」を刊行
１９１９年：三・一独立運動が続く中、日本警察が京畿道華城市堤岩里で住民を虐殺
１９６１年：ポルトガルと国交樹立
１９６９年：北朝鮮が東海上空で米軍偵察機ＥＣ１２１を撃墜
１９７０年：湖南高速道路の大田―全州区間が着工（１２月３０日開通）
１９７９年：ノルウェーで研修中の元高校教師が北朝鮮に拉致
１９９９年：大韓航空貨物機が中国・上海虹橋空港で離陸直後に墜落、７人死亡、４０人余りが負傷
２００２年：中国国際航空のボーイングＢ７６７型機が慶尚南道・金海で墜落、１２０人余りが死亡
２００３年：日本で犯罪を犯した韓国人を初めて日本側に引き渡し
２００４年：第１７代総選挙で与党「開かれたウリ党」が過半数を確保、１６年ぶりに与党が過半数超え
２００９年：北朝鮮が寧辺から国際原子力機関（ＩＡＥＡ）の監視要員を追放
２０１０年：北朝鮮に近い黄海・白○（○＝令に羽）島沖で撃沈された韓国海軍哨戒艦「天安」の艦尾部分を引き揚げ
２０２０年：第２１代総選挙で与党「共に民主党」系が定数３００中、１８０議席を獲得し圧勝 ※国会総議席の６割を占める巨大政党が誕生したのは、１９８７年の民主化以来初めて