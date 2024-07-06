今日の歴史（７月６日）

１９０５年：李承晩（イ・スンマン）、尹炳求（ユン・ビョング）両氏ら民族指導者が米大統領を表敬訪問、韓国独立請願書を提出

１９５３年：国連教育科学文化機関（ユネスコ）が韓国支部設立

１９６１年：北朝鮮とソ連が友好協力相互援助条約を締結

１９６２年：モロッコと国交樹立

１９７８年：朴正熙（パク・チョンヒ）氏が統一主体国民会議による間接選挙で第９代大統領に当選 ※統一主体国民会議は朴正煕政権下の第７次憲法改正（７２年１０月、維新憲法）で新設された。議長は大統領で、２０００～５０００人の代議員からなる

１９９３年：金泳三（キム・ヨンサム）大統領が３段階の南北統一案を提示

１９９５年：南アフリカ共和国のマンデラ大統領が来韓

２００２年：銀行が週休２日制を初実施

２００９年：李明博（イ・ミョンバク）大統領が財産３３１億ウォンを社会に寄付すると発表

２０１１年：国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）が南アフリカ共和国のダーバンで総会を開き、１８年冬季五輪の開催地を韓国の平昌に決定

２０１３年：米サンフランシスコ国際空港でアシアナ航空機が着陸に失敗し乗客２９１人と乗務員１６人のうち乗客３人が死亡、約１８０人が負傷

２０１９年：ユネスコが朝鮮王朝時代の教育機関だった「書院」９カ所で構成される「韓国の書院」の世界文化遺産登録決定