ＧＦＲＩＥＮＤ　約４年ぶり再始動＝デビュー１０周年控え

【ソウル聯合ニュース】２０２１年に活動を終了した韓国の女性グループ、ＧＦＲＩＥＮＤ（ジーフレンド）が１０日、ライブ配信サービス「Ｗｅｖｅｒｓｅ Ｌｉｖｅ（ウィバースライブ）」に登場し、「久しぶりにＧＦＲＩＥＮＤとしてごあいさつします。単独コンサートとスペシャルアルバムのリリースを控え、一生懸命練習しています」と報告した。芸能事務所のソースミュージックが１１日、伝えた。
メンバーらは「長い間お待たせしました。私たちも本当に会いたかったです」とファンに語りかけた。
１５年にデビューしたＧＦＲＩＥＮＤは、「Ｒｏｕｇｈ」「ＮＡＶＩＬＬＥＲＡ」「ＬＯＶＥ ＷＨＩＳＰＥＲ」「Ｔｉｍｅ ｆｏｒ ｔｈｅ ｍｏｏｎ ｎｉｇｈｔ」などのヒット曲を発表。２１年５月、ソースミュージックとの専属契約満了に伴いグループ活動を終了した。
来年１月、デビュー１０周年を記念したスペシャルアルバム「Ｓｅａｓｏｎ ｏｆ Ｍｅｍｏｒｉｅｓ」をリリースするほか、単独コンサートの開催も控える。メンバーは「単独コンサートのチケットが本当に早く完売しました」と報告した。
ＧＦＲＩＥＮＤは動画投稿サイト「ユーチューブ」のチャンネル「ｄｉｎｇｏ ｍｕｓｉｃ」で同日配信された番組「キリングボイス」にも登場し、ヒット曲を披露した。この動画は公開から８時間で再生回数１００万回を超え、高い関心を集めた。