記事入力 : 2024/12/11 11:58

ＧＦＲＩＥＮＤ　約４年ぶり再始動＝デビュー１０周年控え

ＧＦＲＩＥＮＤ　約４年ぶり再始動＝デビュー１０周年控え

【ソウル聯合ニュース】２０２１年に活動を終了した韓国の女性グループ、ＧＦＲＩＥＮＤ（ジーフレンド）が１０日、ライブ配信サービス「Ｗｅｖｅｒｓｅ　Ｌｉｖｅ（ウィバースライブ）」に登場し、「久しぶりにＧＦＲＩＥＮＤとしてごあいさつします。単独コンサートとスペシャルアルバムのリリースを控え、一生懸命練習しています」と報告した。芸能事務所のソースミュージックが１１日、伝えた。

　メンバーらは「長い間お待たせしました。私たちも本当に会いたかったです」とファンに語りかけた。

　１５年にデビューしたＧＦＲＩＥＮＤは、「Ｒｏｕｇｈ」「ＮＡＶＩＬＬＥＲＡ」「ＬＯＶＥ　ＷＨＩＳＰＥＲ」「Ｔｉｍｅ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｍｏｏｎ　ｎｉｇｈｔ」などのヒット曲を発表。２１年５月、ソースミュージックとの専属契約満了に伴いグループ活動を終了した。

　来年１月、デビュー１０周年を記念したスペシャルアルバム「Ｓｅａｓｏｎ　ｏｆ　Ｍｅｍｏｒｉｅｓ」をリリースするほか、単独コンサートの開催も控える。メンバーは「単独コンサートのチケットが本当に早く完売しました」と報告した。

　ＧＦＲＩＥＮＤは動画投稿サイト「ユーチューブ」のチャンネル「ｄｉｎｇｏ　ｍｕｓｉｃ」で同日配信された番組「キリングボイス」にも登場し、ヒット曲を披露した。この動画は公開から８時間で再生回数１００万回を超え、高い関心を集めた。

聯合ニュース
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