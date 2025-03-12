ＳＥＶＥＮＴＥＥＮ　日本ゴールドディスク大賞で４冠

【ソウル聯合ニュース】日本レコード協会が主催する「第３９回日本ゴールドディスク大賞」の受賞作品・アーティストが１２日に発表され、韓国の人気グループ、ＳＥＶＥＮＴＥＥＮ（セブンティーン）が４冠に輝いた。
ＳＥＶＥＮＴＥＥＮは昨年に続き「ベスト・エイジアン・アーティスト」を受賞したほか、ベストアルバム「１７ ＩＳ ＲＩＧＨＴ ＨＥＲＥ」が「アルバム・オブ・ザ・イヤー」（アジア部門）と「ベスト３アルバム」（アジア部門）に、ミニアルバム「ＳＰＩＬＬ ＴＨＥ ＦＥＥＬＳ」が「ベスト３アルバム」（アジア部門）に選ばれた。
韓国のガールズグループ、ＩＬＬＩＴ（アイリット）のデビュー曲「Ｍａｇｎｅｔｉｃ」は「ソング・オブ・ザ・イヤー・バイ・ダウンロード」（アジア部門）、「ソング・オブ・ザ・イヤー・バイ・ストリーミング」（アジア部門）、「ベスト５ソング・バイ・ストリーミング」を受賞し、３冠に輝いた。
韓国の人気グループ、ａｅｓｐａ（エスパ）とＳｔｒａｙ Ｋｉｄｓ（ストレイキッズ）はそれぞれ２冠を達成した。
ａｅｓｐａはアジア部門の「ニュー・アーティスト・オブ・ザ・イヤー」と「ベスト３ニュー・アーティスト」を受賞した。
Ｓｔｒａｙ Ｋｉｄｓは、日本セカンドフルアルバム「ＧＩＡＮＴ」が「ベスト３アルバム」（アジア部門）に、ワールドツアー「ＭＡＮＩＡＣ」の日本公演を収録した「Ｓｔｒａｙ Ｋｉｄｓ ２ｎｄ Ｗｏｒｌｄ Ｔｏｕｒ "ＭＡＮＩＡＣ" ＥＮＣＯＲＥ ｉｎ ＪＡＰＡＮ」が「ミュージック・ビデオ・オブ・ザ・イヤー」（アジア部門）に選ばれた。
また、ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ（ブラックピンク）のロゼが世界的ポップスターのブルーノ・マーズとコラボしたシングル「ＡＰＴ．」は「ソング・オブ・ザ・イヤー・バイ・ストリーミング」（洋楽部門）を受賞した。
韓国男性グループのＺＥＲＯＢＡＳＥＯＮＥ（ゼロベースワン、ＺＢ１）とＢＯＹＮＥＸＴＤＯＯＲ（ボーイネクストドア）はａｅｓｐａと共に「ベスト３ニュー・アーティスト」（アジア部門）の受賞者に名を連ねた。
日本レコード協会が１９８７年に制定した日本ゴールドディスク大賞は、毎年、その年のレコード産業の発展に貢献したアーティストと作品に贈られる。ＣＤ、音楽ビデオなどの売り上げ実績に基づいて各部門の受賞者が決められる。