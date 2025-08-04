美魔女エリザベス・ハーレイ（60）のヒョウ柄ビキニ姿が話題…母（85）も同柄の水着姿を披露

【NEWSIS】英国のスーパーモデルで女優のエリザベス・ハーレイ（60）が母のアンジェラ・ハーレイ（85）と同じ柄のビキニ姿で撮影した写真が話題になっている。

米国の芸能サイト「ページシックス」が1日に報じた。それによるとエリザベス・ハーレイは自らのインスタグラムに「ママと双子コーデ。ママの85回目の誕生日を一緒に祝いました」というコメントと共に二人の写真を掲載した。

【写真】エリザベス・ハーレイ（60）のヒョウ柄ビキニ姿

写真のエリザベス・ハーレイは自らのビキニブランドで販売しているヒョウ柄ビキニに白のビーチカバーアップ（上着）を合わせており、母のアンジェラは同じ柄のワンピース水着に同じカバーアップを羽織っていた。

エリザベス・ハーレイの息子ダミアン・ハーレイ（23）は母を大きく称賛するコメントを残した。またコメント欄にはそれ以外にも「これ以上に美しいことはあり得ない」「正に美貌のDNAだ」「時間をさかのぼった二人」など賛辞が相次いだ。

ポップ歌手マイリー・サイラスの父でエリザベス・ハーレイの恋人ビリー・レイ・サイラス（63）もいいねを押し、同日自らのSNS（交流サイト）にエリザベス・ハーレイが撮影した写真を掲載したため、二人の同居説が再び浮上した。

エリザベス・ハーレイは先週も同じ柄のワンピース水着姿を公開している。エリザベス・ハーレイは化粧品ブランド・エスティ・ローダーの元モデルで、最近も活発に活動を続けている。60歳になっても変わらないスタイルと美しい肌で今なお「ビキニクイーン」と呼ばれている。

