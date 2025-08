韓国外相「東アジアで中国は近隣国にとって問題」「国際法を順守する姿を見たい」

趙顕(チョ・ヒョン)外交長官が「中国との良好な関係は維持しながらも、中国が国際秩序を脅かさないように米国・日本と協力するというのが韓国政府の立場だ」と明らかにした。

【写真】中国が韓中暫定水域周辺に設置したブイ

趙顕長官は3日に公開された米紙ワシントン・ポスト(WP)とのインタビューで、「北東アジアで中国は近隣国にとってやや問題になっている(China becoming somewhat problematic with its neighbors)」と述べた。さらに、「中国が南シナ海や黄海で見せた行動を我々は目撃した」「中国は経済的に非常に急速に発展して競争相手に浮上した。我々は中国の台頭と挑戦を警戒することになった」と語った。

中国は、常設仲裁裁判所(オランダ・ハーグ)の判決を無視して南シナ海の大部分について領有権を主張し、周辺国と摩擦を起こしているほか、韓国西海(黄海)上に構造物を無断で設置して韓国とも対立している。

趙顕長官は「だが私は、中国に次のようなメッセージを伝えようと思う」として、「我々は良い関係を維持したいし、中国が二国間関係だけでなく、域内懸案でも国際法を順守する姿を見たい」と言った。そして、「そうした点で、我々は日本とも協力するだろう」「単に中国を阻もうとする試みは、我々が望んでいるほど効果的ではないためだ」と説明した。

また、「在韓米軍に関して、韓米間でどのような協議が行われているのか」という問いには、「我々は米国と協議中だが、在韓米軍に対する懸念はない」と答えた。そして、「我々は、在韓米軍が今のように残り、彼らの役割も今日と同じだと思っている(We believe that they will remain as such and their role will remain as of today)」と述べた。

在韓米軍削減が韓米関係に及ぼす影響については、「仮定の質問だが、私はそのようなことは起こらないと思う」「今回、米上院議員に数人会ったが、彼らは全員、そのようなことは起こらないと私に確言した」と語った。

「ドナルド・トランプ米大統領の関税交渉方式に同盟国が当惑しているという話をたくさん聞いた。圧力を感じるか」という質問に、趙顕長官は「(米国は)貿易不均衡を正すために韓国だけを特別に名指ししたわけではない」と答えた。その上で、「我々は米国政府が貿易不均衡を小さくしたいと考えていることを知っている。(両国にとって)ウィンウィンの提案を構想した」「我々は(対米)貿易黒字を減らすことができるが、同時に製造業分野でトップを維持することができる」「我々が北東アジアで直面している地政学的挑戦のため、そうすることは我々だけでなく米国にとっても非常に重要だと考える」と答えた。

イ・ガヨン記者