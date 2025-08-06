胸が大きすぎる人魚姫像、デンマーク当局が撤去　

デンマークのある人魚姫像が「いやらしい」などと非難を受けている。

英ガーディアン紙などが4日に報じた。それによるとデンマークで「醜悪でいやらしい」「男が夢見る女性の姿」などの非難を受け撤去を控える人魚姫像を巡り議論が起こっている。

デンマーク文化省宮殿・文化庁はコペンハーゲン郊外の「ドラウエア要塞（ようさい）」前に設置された人魚姫像を撤去する予定だという。文化庁はこの像について「文化遺産の要塞に似つかわしくない」との理由で撤去を決めたようだ。

高さ4メートルの「巨大な人魚」という名称のこの像は胸の部分が強調されているため「いやらしい」との非難が相次いだ。この像はコペンハーゲンの港で岩の上に座る有名な青銅製の人魚姫像とは別のものだ。

デンマーク紙Politikenの美術評論家マティアス・クリガー氏は「この像は醜くてわいせつだ」と非難し、また牧師でジャーナリストのソーレン・ゴットフレッドセン氏は「女性に対する男性の扇情的な理想を描いた銅像だ。これは多くの女性が自らの体を受け入れるのにプラスにならない」と新聞に寄稿した。

ゴットフレッドセン氏はさらに「誰もがこの像を以前から好ましくないと思ってきたことは幸い」とした上で「公共の場所に設置されたこの高圧的な像のせいで息が詰まりそうだ」とも批判した。

これに対して像を制作したピーター・ベック氏は「批判は受け入れられない」として「胸の部分は全体のサイズに比例しているだけだ」と反論した。

また一部からは「女性の体に対するこの種の批判こそ社会にとって望ましい態度ではない」との指摘も出ている。「女性の身体を細かく観察し、どこどこが間違っている」と指摘することの方が間違いというのだ。

現地紙Berlingskeの編集者アミナタ・コルトラン氏は「裸の女性の胸は特定の形と大きさでなければ公共の場に出てはいけないのか」「この像は別の有名な人魚姫像ほど露出は多くないが胸は大きい。おそらくそれが問題になったのだろう」との見方を示した。

キム・カヨン記者