６月の経常黒字が過去最大１４２．７億ドル　半導体輸出好調＝韓国

【ソウル聯合ニュース】韓国銀行（中央銀行）が７日発表した国際収支（速報値）によると、６月の経常収支は１４２億７０００万ドル（約２兆１０００億円）の黒字だった。黒字幅は前月（１０１億４０００万ドル）や前年同月（１３１億ドル）を上回って過去最大を記録。２０００年代では３番目に長い２年２カ月連続の黒字となった。

今年１～６月の累計（４９３億７０００万ドル）も前年同期（４０１億６０００万ドル）を約９２億ドル上回った。

６月の経常収支を項目別にみると、商品収支（貿易収支に相当）の黒字（１３１億６０００万ドル）は前月（１０６億６０００万ドル）から約２５億ドル増加。２０１７年９月（１４５億２０００万ドル）、１６年３月（１３３億２０００万ドル）に次いで過去３番目に多かった。

輸出（６０３億７０００万ドル）は半導体などＩＴ（情報技術）品目の好調が続くなか、医薬品など非ＩＴ品目の輸出も増えて前年同月比２．３％増加した。

なかでもコンピューター周辺機器（１３．６％増）、半導体（１１．3％増）、医薬品（５１．８％増）などの増加率が高かった。一方、米関税政策の影響で乗用車（０．３％減）、石油製品（０．９％減）、鉄鋼製品（２．８％減）は減少した。

地域別では欧州連合（ＥＵ、１４．７％増）、東南アジア（６．０％増）向けが好調だったが、米国（０．５％減）、中国（２．７％減）向けは苦戦した。

輸入（４７２億１０００万ドル）も３カ月ぶりに増加に転じたが、前年同月比の増加率は０．７％にとどまった。

半導体製造装置（３８．８％増）、半導体（２２．７％増）など資本財が１４．８％、直接消費財（１０．９％増）、乗用車（７．３％増）など消費財が７．６％増加したが、エネルギー価格の下落により石油製品（３３．１％減）、石炭（２５．９％減）、原油（１５．２％減）など原材料の輸入は６．４％減少した。

サービス収支は２５億３０００万ドルの赤字で、赤字幅は前月（２２億８０００万ドル）や前年同月（１６億４０００万ドル）を上回った。旅行収支は入国者が減少して１０億１０００万ドルの赤字となり、赤字幅は前月（９億５０００万ドル）を上回った。

給与・賃金と投資に伴う利子や配当を差し引きした所得収支（第１次所得収支）は４１億６０００万ドルで、前月（２１億５０００万ドル）の約２倍に増えた。配当収入の増加で配当所得収支が１５億９０００万ドルから３４億４０００万ドルに増えたことが影響した。