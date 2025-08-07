尹前大統領の拘束令状執行また断念　かたくなな拒否で負傷の恐れ

【ソウル聯合ニュース】韓国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領の妻、金建希（キム・ゴンヒ）氏を巡る複数の不正疑惑などを捜査する特別検察官チームは７日午前、尹氏の収容先のソウル拘置所を訪れ、物理力も行使して拘束令状の執行を試みたが、かたくなな拒否により負傷の恐れがあるとして執行を断念した。

特別検察官チームは１日にも尹氏の拘束令状執行を試みたが、尹氏は未決囚用の服を身に着けずに床に横たわるなどかたくなに拒否したため執行を断念した。

裁判所が発付した令状の有効期限は７日までで、特別検察官チームは改めて令状を請求することも検討するとみられる。

拘束令状の執行が物理的に難しいと判断した場合は、取り調べを行わずに起訴する可能性もある。

尹氏は２０２２年の大統領選で政治ブローカーのミョン・テギュン氏が世論調査を無償で引き受けた見返りとして、同年の国会議員補欠選で当時与党だった「国民の力」の金映宣（キム・ヨンソン）前議員が党公認候補に選ばれるよう影響力を行使した疑いが持たれている。ミョン氏は計８１回にわたり、違法な世論調査を実施したとされる。

特別検察官チームは先月２９日と３０日、拘置所に収監されている尹氏に出頭を求めたが、尹氏側が拒否したため裁判所に拘束令状を請求。同月３１日に発付された。