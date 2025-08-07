韓国への医療観光　選ぶ理由１位は「優れた技術」＝料金は４位

【ソウル聯合ニュース】韓国保健産業振興院は７日、１５カ国の２２都市に居住する成人６８００人を対象に韓国の医療サービスに対する認識について調査した結果を公表した。医療サービスを利用することを目的とした旅行「メディカルツーリズム」（医療観光）で韓国を訪れた外国人は、料金ではなく優れた技術を理由に韓国を選び、訪韓した経験がある人の約６割は医療観光で韓国を再訪する意向があることが分かった。

調査は昨年１１月２５日から１２月１８日までオンラインで行われた。

調査対象となったのは、韓国の医療機関が進出している国・地域や、医薬品や医療機器、化粧品などバイオヘルス製品の輸出先のうち輸出が多い国・地域で、米国、中国、日本などが含まれた。

調査の結果、全体の１８．２％（１２３９人）が医療観光で韓国を訪問した経験があった。国・地域別ではベトナム（２８．３％）、インドネシア（２６．３％）、中国（２５．８％）などの割合が高かった。

医療観光で韓国を選んだ理由としては、「優れた医療技術と治療効果」（５４．９％）が最も多かった。「最先端の医療機器と施設」（４９．２％）、「病院の知名度」（３７．９％）、「適正な価格」（３５．７％）と続いた。

訪韓した経験がある人のうち、５９．８％（４０６４人）は医療観光で再訪する意向があると回答した。