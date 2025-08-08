ＮＡＶＥＲの営業益１０．３％増　主要事業堅調＝４～６月期

【ソウル聯合ニュース】韓国インターネットサービス大手のＮＡＶＥＲ（ネイバー）が８日に発表した４～６月期の連結決算（速報値）によると、本業のもうけを示す営業利益は前年同期比１０．３％増の５２１６億ウォン（約５５２億４０００万円）、売上高は同１１．７％増の２兆９１５１億ウォンだった。

４～６月期の業績は、韓国金融経済情報メディアの聯合インフォマックスが取りまとめた市場予想（営業利益５２９５億ウォン、売上高２兆９０５９億ウォン）とほぼ一致した。

ＮＡＶＥＲは、主要事業部門で堅調な成長を続けたと説明した。

事業部門別の売上高は▼サーチプラットフォーム１兆３６５億ウォン▼コマース８６１１億ウォン▼フィンテック（金融とＩＴの融合）４１１７億ウォン▼コンテンツ４７４０億ウォン▼エンタープライズ１３１７億ウォン。

サーチプラットフォームの売上高は、人工知能（ＡＩ）基盤の新規サービスやフィード（文書）によるポータルサービスの滞在時間増加や広告の高度化などで前年同期比５．９％増加した。

コマースの売上高は電子商取引（ＥＣ）アプリ「ネイバープラスストア」の安定的な成長に支えられ、前年同期比１９．８％、前期比９．３％増加した。

フィンテックの売上高は前年同期比１１．７％増加し、決済サービス「ネイバーペイ」の決済額は同１８．７％増の２０兆８０００億ウォンを達成した。

ネイバーの崔秀姸（チェ・スヨン）最高経営責任者（ＣＥＯ）は「今後もＡＩ基盤のプラットフォーム競争力と事業力を強化するため努力し、中長期的成長のための新たな事業リファレンスを確保してグローバル拡張に向けた基盤を設ける」と述べた。