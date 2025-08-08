グーグルの韓国地図データ持ち出し　政府が結論また持ち越し

【ソウル聯合ニュース】韓国国土交通部の国土地理情報院は８日、米グーグルが求めていた精密地図データの国外持ち出しについて、結論を保留することを決めたと発表した。近く韓米首脳会談が開かれることから、会談後に結論を持ち越すことになった。

国土交通部や国防部、外交部、統一部、情報機関の国家情報院、産業通商資源部、科学技術情報通信部などが参加する協議会は５月の会議でも、安全保障や国内産業への影響についてさらに議論する必要があると判断し決定を６０日延長したが、今回再び６０日延長することを決めた。

国土交通部は今回の決定について、グーグルの要請によるものと説明した。安全保障上の懸念解消について検討するため延長を求めたという。ただ、韓米首脳会談を前に結論を出すのは韓国政府にとって負担になるため結論を先延ばししたとの見方もある。

グーグルは韓国政府のセキュリティー問題への懸念を解消するため、衛星写真で重要な保安施設を隠す処理をする方針を示した。だが、韓国政府が求める国内へのサーバー設置については受け入れを明らかにしていない。

韓国政府は保安施設のぼかし・偽装・低解像度処理や座標削除、保安施設が露出した際の即時是正のため、グーグルが国内へのサーバー設置を受け入れるなら地図データの持ち出しを認めるとの立場だ。

グーグルは２０１１年と１６年にも地図情報の持ち出し許可を求めたが、政府は軍事基地など保安施設情報が含まれた地図データを海外のサーバーに置けば情報が流出する懸念があるとして認めなかった。