記事入力 : 2025/08/14 08:00

「2人に1人は浮気」　不倫世界1位はタイ　現地メディア報道

▲イラスト＝UTOIMAGE
▲イラスト＝UTOIMAGE

　世界で最も不倫する割合が高いのはタイだという調査結果が発表された。回答者の半分以上が不倫の事実を認めたとのことだ。

　これは、「Khaosod（カーウソット）」などタイのメディアがこのほど、「ベッド・バイブル」「インサイダー・モンキー」などが実施した各国の不倫割合調査の結果を引用し、「タイが圧倒的な1位だった」と報道したものだ。

　この調査結果によると、タイの回答者のうち51％が不倫を認めたという。タイは、2位のデンマーク（46％）と5ポイントもの圧倒的な差で1位だった。

　以下、▲ドイツ（45％）　▲イタリア（45％）　▲フランス（43％）　▲ノルウェー（41％）　▲ベルギー（40％）　▲スペイン（39％）　▲フィンランド（36％）　▲英国（36％）など、主に欧州諸国が10位以内に入っている。

　このほか、▲カナダ（36％）　▲ギリシャ（36％）　▲ルクセンブルク（36％）　▲オーストリア（35％）▲ブラジル（35％）　▲アイスランド（35％）　▲オランダ（35％）　▲ポルトガル（35％）　▲スウェーデン（35％）　▲米国（35％）が不倫率の高い上位20カ国だった。

　同メディアは、タイで不倫が多い背景として「ミア　ノーイ（小さな妻）」というタイの独特な文化的慣行があることを指摘している。これは、正式な妻の他に、いわゆる妾（めかけ）を置くことを暗黙のうちに容認する文化を意味する。

　また、タイの観光業と深く関連している大規模な性産業も不倫の敷居を低くする一つの要因だと分析されている。結婚以外の性的関係が一種の経済活動となっている構造で、男女関係が過度に開放的な社会的ムードが作られているという説だ。

　今回の調査で、上位20カ国に入ったアジアの国はタイだけだった。韓国は今回の調査の上位20カ国のランキングに入っていない。

キム・ジャア記者

チョソン・ドットコム／朝鮮日報日本語版
＜記事、写真、画像の無断転載を禁じます。　Copyright (c) Chosunonline.com＞
関連ニュース
関連フォト
1 / 1

left

  • ▲イラスト＝UTOIMAGE

right

あわせて読みたい