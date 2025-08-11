記事入力 : 2025/08/11 09:34

聯合ニュースがベトナム語サービス開始　ＡＩ翻訳を監修・検証

【ソウル聯合ニュース】韓国国家基幹ニュース通信社の聯合ニュースは１１日、人工知能（ＡＩ）技術を活用したベトナム語のニュースサービス（vi.yna.co.kr）を正式に開始した。

　ベトナム語のニュースは、聯合ニュースが作成した韓国語や英語の記事をＡＩで翻訳し、ネイティブが監修した後に韓国人編集者がＡＩを用いて再検証する方法で翻訳の品質と正確度を高めた。

　ベトナム語ニュースのホームページには、韓国に移住した人や韓国に関心を持つ読者のために移民政策や就職など実用的なニュースのコーナーを設けた。

　北朝鮮の動向や経済ニュース、最新技術、スポーツ、韓国文化など幅広い分野の最新ニュースもリアルタイムで確認できる。

　聯合ニュースの黄大一（ファン・デイル）社長は「ベトナム語でのサービスが、２７万人に上る韓国在住のベトナム人が情報から疎外されることを減らして社会統合に寄与し、韓国にとって第３位の貿易相手国に浮上したベトナムとの交流・協力にも役立つと期待する」と述べた。

　ベトナム語ニュースの開始により、聯合ニュースの外国語サービスは英語を含む七つの言語に増えた。

　１９８９年、５０の海外公館向けに英文ニュースサービスを開始した聯合ニュースは、２００４年に中国語、０５年に日本語、０６年にアラビア語、０７年にスペイン語、０９年にフランス語でのサービスを始めた。

　聯合ニュースは今後も情報主権を守り、情報格差を解消するために多様な言語と技術を活用したニュースサービスを拡大する計画だ。

聯合ニュース
