聯合ニュースのベトナム語サービス　駐韓大使「両国関係にシナジー効果」

【ソウル聯合ニュース】ヴー・ホー駐韓ベトナム大使は１１日、韓国国家基幹ニュース通信社の聯合ニュースがベトナム語でのニュース配信を開始することについて「両国関係の他の分野にも当然シナジー効果をもたらす」とし、「両国関係の普遍的な流れに符合する歩みであり、包括的戦略パートナー関係をさらに持続可能にすることに寄与するだろう」と評価した。

聯合ニュースの書面インタビューに応じたヴー・ホー氏は、韓国の動向は以前からベトナムの読者の主要な関心事の一つだが、引用される情報の適時性や信頼性が劣ることが多かったとして、時宜にかなった情報が十分かつ正確に提供されることを保障する重要なチャンネルになるとの見方を示した。

また、韓国に住む約３５万人のベトナム国民が母国語で情報を得ることにより、韓国社会により速やかにスムーズに適応できると期待を寄せた。

聯合ニュースは今年からベトナム国営通信社ＶＮＡと協力し、人工知能（ＡＩ）を基盤とするベトナム語のニュースサービスを提供する。ＶＮＡはベトナム語記事の品質評価や改善をサポートし、ベトナム現地の読者もアクセスできるようにする。

ヴー・ホー氏は、ベトナム最高指導者のトー・ラム共産党書記長が１０日から韓国を訪れていることについて「両国の指導者が育んできた関係の成熟ぶりを明確に示すもの」とし、今回の訪問で交わされる議論は両国の包括的戦略パートナー関係の持続可能な発展に向けた約束になるだろうと強調。機会と挑戦が混在し、利点と困難が共存する今こそ両国の指導者が域内と世界の平和と安定、持続可能な発展のための緊密で包括的な協力の意志を盛り込んだメッセージを共に伝達するのに適していると述べた。