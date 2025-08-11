北朝鮮が対南拡声器を一部撤去、韓米合同演習延期に呼応か

北朝鮮が9日から前方の一部地域で韓国向けの拡声器撤去作業を開始した。韓国軍合同参謀本部が同日明らかにした。韓国軍が今月5日まで2日かけて北朝鮮向け拡声器を撤去してから4日後だ。合同参謀本部は同日「北朝鮮軍は9日午前から韓国に対する拡声器の撤去を開始したことを確認した」「前方の全地域で撤去されるかは今後確認が必要だが、、韓国軍は北朝鮮軍の動向を引き続き確認していきたい」と説明した。北朝鮮が韓国向け拡声器を設置した地域は前方40カ所で、10日時点で一部地域の拡声器は撤去が完了したという。これに先立ち韓国軍は今月4－5日に前方20カ所以上の拡声器を全て撤去した。

【写真】韓国軍が拡声器を撤去する様子

北朝鮮による今回の措置について専門家は「韓国軍の機動訓練延期発表後」に行われた点に注目している。合同参謀本部は今月7日、定例の韓米合同軍事演習「乙支フリーダム・シールド（UFS）」のうち計画されていた屋外の機動訓練を9月に延期すると発表した。韓国軍による拡声器撤去後も北朝鮮は特段の反応を示さなかったが、UFS延期発表後から拡声器撤去作業を開始した。北朝鮮大学院大学の梁茂進（ヤン・ムジン）総長は10日「李在明（イ・ジェミョン）政権が先に取った措置に北朝鮮が反応したようだ」との見方を示した。今年6月11日に韓国軍が拡声器放送を中断した際、北朝鮮は翌12日から韓国への騒音放送を中断した。

文在寅（ムン・ジェイン）政権で大統領秘書室長を歴任した南北経済文化協力財団の任鍾晳（イム・ジョンソク）理事長は9日「北（朝鮮）の実体を尊重しこれを認めることも可能なはずだ」とフェイスブックに投稿した。北朝鮮を国として承認するという趣旨だ。林理事長は昨年の9・19平壌共同宣言記念式典でも「統一はやめよう」として二国家論を主張している。林理事長は今回フェイスブックで「（大韓民国の領土は韓半島とその付属島嶼とすると定めた）憲法の改正が現実として難しいのであれば、その解釈を現実に合わせる方法も考えられるだろう」「国家保安法問題も結論づけるべきで、『北朝鮮』という呼称も検討できるはずだ」などとした上で「核問題は今まで通り最善の解決策を追求し、政経分離を宣言して他の問題と分けて推進しよう」「韓米合同軍事演習も韓半島の平和という本来の目的に忠実な形で柔軟な思考が必要だ」と訴えた。

盧錫祚（ノ・ソクチョ）記者