［韓流］東京ドームで開催の「ＳＭタウンライブ」盛況　９．５万人動員

【ソウル聯合ニュース】韓国の大手芸能事務所、ＳＭエンタテインメントは１１日、日本の東京ドームで９、１０両日に開催した所属アーティストによるジョイントライブ「ＳＭタウンライブ」が全席完売し、盛況のうちに終了したと発表した。

今年で創立３０周年を迎えたＳＭは、１月のソウルを皮切りにメキシコ市、ロサンゼルス、ロンドンなど各国でＳＭタウンライブを行った。日本での開催は１５年目となる。

東京ドーム公演では、２日間で計９万５０００人を動員。ＳＭタウンライブの同会場での累計観客数は１１０万人を突破した。

９日の公演は韓国、日本など１０カ国・地域の映画館で、１０日の公演はコンサート配信プラットフォーム「Ｂｅｙｏｎｄ ＬＩＶＥ（ビヨンドライブ）」と日本のＫＮＴＶで生中継された。

公演にはＨ．Ｏ．Ｔ．（エイチオーティー）のメンバーだったＫＡＮＧＴＡ（カンタ）をはじめ東方神起、ＳＵＰＥＲ ＪＵＮＩＯＲ（スーパージュニア）、少女時代のヒョヨン、ＳＨＩＮｅｅ（シャイニー）のキーとミンホ、ＥＸＯ（エクソ）のスホ、チャンヨル、カイ、Ｒｅｄ Ｖｅｌｖｅｔ（レッドベルベット）のアイリーン、スルギ、ジョイ、ＮＣＴ（エヌシーティー）の派生ユニットのＮＣＴ １２７、ＮＣＴ Ｄｒｅａｍ、ＮＣＴ ＷＩＳＨ、ＷａｙＶ（ウェイブイ）、ａｅｓｐａ（エスパ）、ＲＩＩＺＥ（ライズ）、Ｈｅａｒｔｓ２Ｈｅａｒｔｓ（ハーツトゥーハーツ）、ＸｎｇＨａｎ＆Ｘｏｕｌ（スンハン＆ソウル）など所属アーティストが総出演した。

コンサートの終盤には全員がステージに上り、Ｈ．Ｏ．Ｔ．の「Ｈｏｐｅ」を歌った。また、来年に福岡でＳＭタウンライブを開催することが発表された。