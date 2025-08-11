記事入力 : 2025/08/11 10:11

［韓流］東京ドームで開催の「ＳＭタウンライブ」盛況　９．５万人動員

【ソウル聯合ニュース】韓国の大手芸能事務所、ＳＭエンタテインメントは１１日、日本の東京ドームで９、１０両日に開催した所属アーティストによるジョイントライブ「ＳＭタウンライブ」が全席完売し、盛況のうちに終了したと発表した。

　今年で創立３０周年を迎えたＳＭは、１月のソウルを皮切りにメキシコ市、ロサンゼルス、ロンドンなど各国でＳＭタウンライブを行った。日本での開催は１５年目となる。

　東京ドーム公演では、２日間で計９万５０００人を動員。ＳＭタウンライブの同会場での累計観客数は１１０万人を突破した。

　９日の公演は韓国、日本など１０カ国・地域の映画館で、１０日の公演はコンサート配信プラットフォーム「Ｂｅｙｏｎｄ　ＬＩＶＥ（ビヨンドライブ）」と日本のＫＮＴＶで生中継された。

　公演にはＨ．Ｏ．Ｔ．（エイチオーティー）のメンバーだったＫＡＮＧＴＡ（カンタ）をはじめ東方神起、ＳＵＰＥＲ　ＪＵＮＩＯＲ（スーパージュニア）、少女時代のヒョヨン、ＳＨＩＮｅｅ（シャイニー）のキーとミンホ、ＥＸＯ（エクソ）のスホ、チャンヨル、カイ、Ｒｅｄ　Ｖｅｌｖｅｔ（レッドベルベット）のアイリーン、スルギ、ジョイ、ＮＣＴ（エヌシーティー）の派生ユニットのＮＣＴ　１２７、ＮＣＴ　Ｄｒｅａｍ、ＮＣＴ　ＷＩＳＨ、ＷａｙＶ（ウェイブイ）、ａｅｓｐａ（エスパ）、ＲＩＩＺＥ（ライズ）、Ｈｅａｒｔｓ２Ｈｅａｒｔｓ（ハーツトゥーハーツ）、ＸｎｇＨａｎ＆Ｘｏｕｌ（スンハン＆ソウル）など所属アーティストが総出演した。

　コンサートの終盤には全員がステージに上り、Ｈ．Ｏ．Ｔ．の「Ｈｏｐｅ」を歌った。また、来年に福岡でＳＭタウンライブを開催することが発表された。

聯合ニュース
＜記事、写真、画像の無断転載を禁じます。　Copyright (c) Chosunonline.com＞
関連ニュース
あわせて読みたい