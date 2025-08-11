韓国政府　曺国元法相・尹美香前議員らを恩赦

【ソウル聯合ニュース】韓国政府は１１日、日本の植民地支配からの解放記念日「光復節」（１５日）に合わせ、娘や息子の不正入学に絡む業務妨害罪などで懲役２年を言い渡され服役中の曺国（チョ・グク）元法務部長官ら８３万６６８７人を１５日付で特別赦免（恩赦）すると発表した。李在明（イ・ジェミョン）政権発足後、恩赦を与えるのは初めて。

恩赦の対象者は一般刑事犯が１９２０人、政治家・公職者が２７人、経済人が１６人などとなっている。

不正入学を巡る業務妨害罪などで懲役４年を言い渡された曺氏の妻のチョン・ギョンシム元東洋大教授や、旧日本軍の慰安婦被害者を支援する市民団体「日本軍性奴隷制問題解決のための正義記憶連帯（正義連）」への寄付金を横領した罪などに問われ懲役１年６カ月、執行猶予３年を言い渡された同団体前理事長の尹美香（ユン・ミヒャン）前国会議員らも恩赦を受ける。

恩赦には文在寅（ムン・ジェイン）元大統領側近の尹建永（ユン・ゴニョン）議員ら与党陣営の人物が多数含まれた。

野党陣営からは洪文鐘（ホン・ムンジョン）元議員らが含まれた。

財界では崔志成（チェ・ジソン）元サムスン電子副会長や張忠基（チャン・チュンギ）元サムスン電子社長、崔信源（チェ・シンウォン）元ＳＫネットワークス会長らが恩赦・復権される。

鄭成湖（チョン・ソンホ）法務部長官は今回の恩赦について、「国民統合の機会を設け、経済を活性化することに重点を置いた」として、「国民主権政府（李在明政権）発足後初めての恩赦を通じ、社会的な対立が解消し、国民統合が実現することを期待する」と述べた。