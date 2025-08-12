「東郷平八郎が李舜臣を称賛」　全て作り話だった（上）

忠武公・李舜臣（イ・スンシン）が国にもたらした貢献は、韓国人なら誰であれ尊敬の念を抱かせる。尊敬と敬慕は神話を作る。神話の中には真実もあり、誇張もあり、偽りもある。不必要な操作と捏造（ねつぞう）でその品格を落としてしまうとしたら問題は大きい。その偽りの中で代表的な主張が、「日本の東郷平八郎が李舜臣をたたえた」という虚構だ。

■日露戦争戦勝記念式

ソウルの世宗文化会館地下2階には「忠武公の話」という展示空間がある。展示空間の端の部分に、李舜臣についてのさまざまな人物の評価が記されている。その中に、こんな内容が見られる。

「東郷平八郎、日本の提督：賞賛を受けてありがたいのだが、私に言わせればネルソンは軍神ではない。真に軍神の称号を受けるに値する提督がいるとするなら、それは李舜臣だろう」。東郷平八郎は1905年、日露戦争において対馬海峡でロシアのバルチック艦隊を撃破した日本海軍の司令官だ。

こうした称揚は1960年代の日本の左翼系書籍にも見られる。「日露戦争のときに東郷平八郎が日本海海戦で大勝利をして凱旋（がいせん）した。彼は元帥になった。そのお祝いの席上である人がおべっかをつかって『このたびの大勝利は歴史に残る偉大なものだ。ちょうど、ナポレオンをトラファルガーの海戦で敗ったネルソン提督に匹敵すべきあなたは軍神である』と言った。東郷はそれに答えて『お褒めにあずかって恐れ入るが、私に言わせればネルソンというのはそれほどの人物ではない。真に軍神の名に値する提督があるとすれば、それは李舜臣ぐらいのものであろう。李舜臣に比べれば自分は下士官にも値しないものである』と言っています」（安藤彦太郎他『日・朝・中三国人民連帯の歴史と理論』、 日本朝鮮研究所、1964、pp6－7）

韓国国内の各新聞も同様だ。「東郷平八郎は『海軍の歴史上、軍神と言える提督がいるとしたら、李舜臣将軍ただ一人』と褒めたたえている」（2022年9月19日付『全南日報』）。個人ブログでは、同じような話があふれている。韓国人に民族主義的プライドと快感を与えるエピソードではないか。

ところがこうした話のどこにも、出典は出ていない。いつ、どこで、東郷がそんなことを言ったのか分からない。出典なしに、時期や場所、主人公を変えながら事実であるかのように出回っている。この発言は一体、どこが出所なのだろうか。

本当に残念で、そして驚くことに、この発言の始まりは民族主義の歴史学者、朴殷植（パク・ウンシク）だ。彼の主張を事実として確定してしまった主体は、1960年代まで活動していた大韓民国「忠武公記念事業会」だ。この事業会は、48年に申翼煕（シン・イクヒ）、安浩相（アン・ホサン）、李丙燾（イ・ビョンド）、鄭寅普（チョン・インボ）などが創立した。