177億円エアバス最新旅客機が離陸直後に鳥と衝突、機首の半分が損傷　／スペイン

　スペイン・マドリードの空港で、離陸直後の旅客機が鳥と衝突（バードストライク）し、急きょ引き返すという事故があった。

　英紙デイリーメールなどが5日、報じた。それによると、マドリードからフランス・パリに向かう予定だったイベリア航空IB579便の旅客機が、離陸直後に2000メートル上空で鳥と衝突し、機体が破損した。

　衝突によって機体が激しく揺れると、パイロットは緊急帰還を決定。離陸から20分で出発地のマドリード空港に安全に着陸した。

　幸い搭乗者は全員無事だったが、機体は激しく損傷した。上空で鳥が、気象レーダーを保護するカバー「レドーム」に衝突し、機首の半分が破損した。内部のレーダーアンテナの部品が露出するほどだった。

　旅客機と衝突した鳥はその後、機体の左側エンジンに吸い込まれたとみられる。

　SNS（交流サイト）には、破損した機体の写真がアップされた。写真を見ると、左エンジンのファンのブレードが多数損傷しているのが分かる。また、一部の写真には衝突したとみられる鳥がエンジン側に落下する様子も写っている。

　この旅客機はエアバスの最新機種A321-253NYで、商業運航を初めてからまだ数週間しかたっていない新型の航空機だった。正確な価格は分かっていないが、最低でも1億2000万ドル（約177億円）と推定されている。

　バードストライクは航空業界で代表的な危険要素に挙げられる。主に、航空機が低高度で飛行する離着陸の際に発生する。

　主要な空港ではバードストライクによる事故を防ぐために、滑走路周辺の野生動物を管理するさまざまな措置を取っているが、バードストライク関連の事故は毎年報告されている。

　国際民間航空機関（ICAO）によると、2011年から14年までに全世界で6万5000件以上のバードストライクが報告された。

　米国では2023年だけで1万8394件が報告されたが、これは野生動物との衝突事故全体の94％を占めている。

　韓国でもバードストライクは17年の218件から23年には433件へと６年間でおよそ2倍に増加した。

