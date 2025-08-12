「話し掛けないで下さい」　お一人様に厳しすぎる注意書きに韓国ネットで賛否

韓国のとある飲食店に貼られた注意書きの内容を巡り、ネット上でさまざまな意見が飛び交っている。客に向けた厳しい言葉が書かれており、一部では「オーナーの立場も理解できる」という反応が見られる一方で、「不親切だ」と不快感をあらわにする人もいる。

【写真】「怖くて注文する前に3回精読しました」 韓国ネットで話題の貼り紙

インターネットの複数のコミュニティーサイトには7日「飲食店にこんなものが貼られていたらどんな気分になる？」と題する書き込みが寄せられた。投稿には飲食店の壁に貼られた注意書きの写真が添えられていた。この写真に投稿者は「怖くて、注文する前に3回精読しました」と書き込んだ。

手書きで書かれた貼り紙には「スープ類の温め直しは承りません。お一人でいらしたお客さま、話しかけないでください。ここに来てとか、あっちに行ってとか、言わないでください。ただ注文を伝えるだけでいいです。営業時間、休業日、入り口に書いてあります」と書かれている。

また、別の張り紙には「1人につき1品を注文してください。コギグクス（済州の郷土料理。肉そうめん）がどんな料理か分からなければ、後方の説明を読んでください。キムチは辛いキムチで、種類は1種類です。辛くないキムチはありません」とも書かれている。また、スユク（韓国風ゆで豚）を注文した人以外は取り皿を提供しないという注意書きもあった。

飲食店の店主は「済州島から来たわけではなく、済州島の人間ではありません。タメ口はやめてください。もうすぐ高校生になる子の親です。スプーンとお箸はどちらか一つだけ使ってください。食事を終えたら速やかに席を立っていただくようお願いします」とも書いている。

これらの貼り紙を巡り、ネット上ではさまざまな反応が飛び交った。一部では「あんなふうに書くなんて、これまで相当悩まされてきたんだね」「迷惑客があまりに多くて疲れたのだろう」「一人客が話し掛けるという状況が想像できてちょっと胸が痛い」などと店主に共感する声が上がった。一方で「お金を払って胃もたれを起こしに行くみたい」「わざわざこんな店に食べに行きたくない」「全ての客が迷惑をかけているわけではないのに」「取り皿も出してくれないのはひどすぎる」などの反応も見られた。

チョン・アイム記者