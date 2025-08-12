［韓流］「Ｋ―ＰＯＰガールズ！」挿入歌がビルボード１位　米英チャートを席巻

【ソウル聯合ニュース】米ビルボードが１１日（現地時間）に発表した最新チャートの予告記事によると、米動画配信大手ネットフリックスの人気アニメーション映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」の挿入歌「Ｇｏｌｄｅｎ」がメインシングルチャート「ホット１００」で前週から１ランク上昇し、１位に輝いた。

ビルボードは、Ｋ―ＰＯＰ関連の曲が１位を記録したのは９曲目で、女性ボーカリストが歌った曲としては初めてだと説明した。

ホット１００は米国でのストリーミング・データ、ラジオのエアプレイ・オーディエンス・インプレッション数、セールス・データに基づいて順位を決める。「Ｇｏｌｄｅｎ」のストリーミング再生は前週比９％増の３１７０万回で、ラジオのエアプレイ・オーディエンス・インプレッション数は７１％増の８４０万回、セールスは３５％増の７０００をそれぞれ記録した。

「Ｇｏｌｄｅｎ」は劇中に登場する仮想のＫ―ＰＯＰガールズグループ、ＨＵＮＴＲ／Ｘ（ハントリックス）の曲。韓国大手芸能事務所、ＳＭエンタテインメントの練習生だった作曲家のＥＪＡＥ（イジェ）と歌手のオードリー・ヌナ、レイ・アミが歌った。３人はいずれも韓国系米国人だ。

この曲は先月初めにホット１００の８１位に初登場し、作品の人気を追い風に２３位、６位、４位、２位、２位とチャートを上昇。７週目で頂点に立った。

ホット１００はビルボードの中でも最も重要なチャートで、これまでに１位を獲得したＫ―ＰＯＰアーティストはＢＴＳ（防弾少年団、６曲）とメンバーのＪＩＭＩＮ（ジミン、１曲）、ＪＵＮＧ ＫＯＯＫ（ジョングク、１曲）のみ。女性歌手が歌った曲が１位を獲得したのは「Ｇｏｌｄｅｎ」が初めてだ。

今月１日には、ビルボードと並び世界２大チャートとされる英オフィシャル・チャート・カンパニーによる全英シングルチャート「トップ１００」でも１位を記録した。

「Ｇｏｌｄｅｎ」は耳に残るメロディーと爽やかな高音が話題を集め、サマーソング不在のこの夏、早くからヒット曲として浮上した。

この曲の高音パートが歌手の実力を測るバロメーターとなり、Ｓ．Ｅ．Ｓ．（エスイーエス）のメンバーだったパダをはじめＤａｖｉｃｈｉ（ダビチ）のイ・ヘリ、ＭＡＭＡＭＯＯ（ママム）のソラ、ＮＭＩＸＸ（エンミックス）のリリー、ＩＶＥ（アイブ）のユジンなど多くのスターがチャレンジ動画を公開した。

音楽評論家のイム・ヒユン氏は「映画がヒットしたおかげもあるが、『Ｇｏｌｄｅｎ』が持つ曲自体の力が強力だ。明るいメロディーに人を引き付ける力があり、一緒に歌いたくなる」とし、サブリナ・カーペンターやビリー・アイリッシュの曲がヒットした昨夏とは異なり、今年は強力なサマーソングが出なかったことが同曲の人気に一役買ったと分析した。