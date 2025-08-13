韓国各地に大雨　首都圏で最大１５０ミリの予想

【ソウル聯合ニュース】１３日は首都圏など朝鮮半島中部を中心に、韓国各地で強い雨が降ると予想される。

韓国まで勢力を拡大した北太平洋高気圧と台風１１号による高温多湿な空気、北側から南下する乾燥した空気がぶつかって停滞前線が発生し、梅雨のような天気になりそうだ。

ソウル市南方の京畿道安城市と竜仁市では１時間に６０ミリを超える雨が降るなど、各地で大雨となっている。午前７時の時点で首都圏北部と南部、忠清南道北部の沿岸に大雨注意報が発令されており、これらの地域を中心に１時間に１０～６０ミリの雨が降っている。

１４日までの予想降水量は首都圏と黄海５島で５０～１５０ミリ（仁川市・京畿道北部・黄海５島で最大２００ミリ以上）、江原道の内陸と山間部で３０～１００ミリ（江原道中・北部の内陸で最大１５０ミリ以上）、忠清南道北部・忠清北道中部・忠清北道北部で３０～８０ミリ（忠清南道北部で最大１００ミリ以上）、大田市・世宗市・忠清南道南部・忠清北道南部で２０～６０ミリなど。

１３日の気温は例年並みを維持するが、済州島と南部地方は猛暑警報・注意報が発令されるなど暑くなる見通しだ。最高気温は２６～３４度の予想となっている。