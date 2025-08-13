韓国の７月失業率　２．４％に改善＝就業者増加幅は鈍化

【世宗聯合ニュース】韓国の統計庁が１３日に発表した雇用動向によると、７月の失業率は２．４％で前年同月比０．１ポイント改善した。統計を取り始めた１９９９年以降、７月では最も低かった。失業者数は７２万６０００人で、同１万１０００人減少した。

７月の就業者数は２９０２万９０００人で、同１７万１０００人増加した。就業者数の増加幅は今年に入り、３月に１９万３０００人、４月に１９万４０００人、５月に２４万５０００人、６月に１８万３０００人と推移していた。７月は２月（１３万６０００人）以来の低水準となった。製造業や建設業の雇用不振や若者の雇用不足が続いている。

産業別にみると、製造業の就業者は７万８０００人減少した。昨年７月から１３カ月連続でマイナスとなった。建設業も９万２０００人減り、１年３カ月連続で減少した。ただ、両業種とも前月比では減少幅が縮小した。

一方、保健・社会福祉サービス業（２６万３０００人増）、専門・科学・技術サービス業（９万１０００人増）などは増加した。

年齢別では６０代以上が３４万２０００人、３０代が９万３０００人増え、２０代は減少が続いた。

就業率は６３．４％で前年同月より０．１ポイント上昇した。７月としては過去最高となる。だが、若年層（１５～２９歳）は０．７ポイント低下の４５．８％となった。