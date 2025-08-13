「Ｋ―ＰＯＰガールズ！」の８曲　ビルボードに５週連続ランクイン

【ソウル聯合ニュース】米ビルボードが１２日（現地時間）に発表した最新チャートによると、米動画配信大手ネットフリックスの人気アニメーション映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」のオリジナル・サウンドトラック（ＯＳＴ）収録曲「Ｇｏｌｄｅｎ」がメインシングルチャート「ホット１００」で１位を記録したのをはじめ、計８曲が５週連続で同時ランクインした。

劇中に登場する仮想のＫ―ＰＯＰガールズグループ、ＨＵＮＴＲ／Ｘ（ハントリックス）が歌う「Ｇｏｌｄｅｎ」は先月初めにホット１００の８１位に初登場し、作品の人気を追い風に２３位、６位、４位、２位、２位とチャートを上昇。７週目で頂点に立った。

ホット１００で１位を獲得したＫ―ＰＯＰアーティストはＢＴＳ（防弾少年団、６曲）とメンバーのＪＩＭＩＮ（ジミン、１曲）、ＪＵＮＧ ＫＯＯＫ（ジョングク、１曲）のみで、女性が歌った曲が１位を獲得したのは「Ｇｏｌｄｅｎ」が初めてだ。

同曲は英オフィシャル・チャート・カンパニーによる全英シングルチャート「トップ１００」でも１位に輝き、世界２大シングルチャートを制した初めてのＫ―ＰＯＰソングとなった。

ＨＵＮＴＲ／Ｘのライバルとなるボーイズグループ、Ｓａｊａ Ｂｏｙｓ（サジャボーイズ）の「Ｙｏｕｒ Ｉｄｏｌ」は８位、「Ｓｏｄａ Ｐｏｐ」は１４位を記録した。

ＯＳＴアルバムはビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード２００」で前週と同じ２位に入った。

「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」はＨＵＮＴＲ／Ｘが悪霊から人間の世界を守る物語。６月の公開後、ネットフリックスのオリジナルアニメ映画として視聴数歴代１位を記録するなど世界的に人気を集めた。

ホット１００ではこのほか、ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ（ブラックピンク）のロゼが世界的ポップスターのブルーノ・マーズとコラボしたシングル「ＡＰＴ．」が４３位につけ、４２週連続ランクインした。

ＢＬＡＣＫＰＩＮＫの「ＪＵＭＰ」は６３位、ＴＷＩＣＥ（トゥワイス）の「Ｓｔｒａｔｅｇｙ」は６９位だった。

ビルボード２００では、ＴＯＭＯＲＲＯＷ Ｘ ＴＯＧＥＴＨＥＲ（ＴＸＴ、トゥモロー・バイ・トゥギャザー）の４枚目のフルアルバム「Ｔｈｅ Ｓｔａｒ Ｃｈａｐｔｅｒ：ＴＯＧＥＴＨＥＲ」が４３位を記録。ＴＷＩＣＥの４枚目フルアルバム「ＴＨＩＳ ＩＳ ＦＯＲ」は４８位、ロゼの「Ｍｅｓｓｙ」などが収録された米国映画「Ｆ１／エフワン」のＯＳＴは６１位だった。

グローバルガールズグループ、ＫＡＴＳＥＹＥ（キャッツアイ）のミニアルバム「ＢＥＡＵＴＩＦＵＬ ＣＨＡＯＳ」は６９位で、６週連続チャート入りを果たした。