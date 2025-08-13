韓国７月のＩＣＴ輸出額が同月最高に　半導体は４カ月連続で過去最高

【ソウル聯合ニュース】韓国科学技術情報通信部は１３日、７月の情報通信技術（ＩＣＴ）分野の輸出額が前年同月比１４．５％増の２２１億９０００万ドル（約３兆２８００億円）だったと発表した。米国の関税措置など不確実性が高まったが、７月としては過去最高を更新した。

輸入額は９．８％増の１３３億２０００万ドルで、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は８８億７０００万ドルの黒字だった。

品目別の輸出額は半導体が３１．２％増、通信装備が４．６％増と増加した一方、ディスプレーは８．９％減、携帯電話は２１．７％減、コンピューター・周辺機器は１７．１％減となった。半導体は半導体メモリーの固定取引価格の上昇や広帯域メモリー（ＨＢＭ）など高付加価値製品の輸出好調が続き、４カ月連続で過去最高を更新した。

輸出先別では米国（１１．９％増）、ベトナム（１６．４％増）、欧州連合（ＥＵ、１８．０％増）、日本（２３．９％増）向けが増加。中国への輸出額は５．６％減少した。

輸入額は半導体が９．２％増、携帯電話が１９．３％増、コンピューター・周辺機器が１５．６％増となった。とりわけ、人工知能（ＡＩ）需要の伸びによりデータセンター向け画像処理半導体（ＧＰＵ、７４９．７％増）の輸入が大幅に増えた。