ＳＥＶＥＮＴＥＥＮ　ユネスコに２５万ドル寄付

【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、ＳＥＶＥＮＴＥＥＮ（セブンティーン）が国際青少年デー（８月１２日）を迎え、チャリティーオークションの収益金２５万ドル（約３７００万円）を国連教育科学文化機関（ユネスコ）に寄付した。所属事務所のプレディスエンターテインメントが１３日、発表した。

寄付金は「ＪＯＯＰＩＴＥＲ ｐｒｅｓｅｎｔｓ：ｓａｃａｉ☓ＳＥＶＥＮＴＥＥＮ」チャリティーオークションの収益金で、ＳＥＶＥＮＴＥＥＮとユネスコが創設した世界青年基金の強化に使われる。

ユネスコ青年親善大使として活動するＳＥＶＥＮＴＥＥＮは２０２３年にＫ―ＰＯＰアーティストとして初めてフランス・パリのユネスコ本部で開かれた「ユネスコ・ユースフォーラム」に招待され、スピーチと公演を行った。昨年、青年親善大使に任命されたのを機に１００万ドルを寄付し、世界の青年たちの創造性を高めるための基金を造成した。

ＳＥＶＥＮＴＥＥＮは「私たちはデビューしてからこれまで率直な経験と感情を溶け込ませた音楽で青春時代の多彩な瞬間を表現し、成長してきたので、国際青少年デーが持つ意味はより格別です」とし、「自身の夢に向かって進んでいる世界の全ての青年の皆さんに応援のメッセージを伝えます」とコメントした。

ＳＥＶＥＮＴＥＥＮは来月、韓国・仁川アジアド主競技場でワールドツアー「ＮＥＷ＿」をスタートする。仁川公演は来月１３、１４日に開催される。