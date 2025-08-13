李大統領の国民任命式　朴槿恵・李明博元大統領は欠席へ

【ソウル聯合ニュース】韓国で日本の植民地支配からの解放記念日「光復節」の１５日に開催される李在明（イ・ジェミョン）大統領の「国民任命式」に、朴槿恵（パク・クネ）元大統領と李明博（イ・ミョンバク）元大統領が出席しないことが１３日、分かった。

保守系最大野党「国民の力」の柳栄夏（ユ・ヨンハ）国会議員は１３日、朴氏が欠席する意向を示したと明らかにした。柳氏によると朴氏は健康問題でソウルまでの長距離の移動が難しいほか、当日が母の陸英修（ユク・ヨンス）氏の命日でもあることから欠席を決めたとみられる。大統領室は柳氏を通じて朴氏に国民任命式への招待状を送っていた。

これに先立ち、８３歳と高齢の李明博氏も健康上の理由から出席が難しいとの意向を大統領室に伝えた。

また、国民の力と保守系野党「改革新党」も、光復節に合わせて実施される特別赦免（恩赦）の対象に曺国（チョ・グク）元法務部長官と旧日本軍の慰安婦被害者を支援する市民団体「日本軍性奴隷制問題解決のための正義記憶連帯（正義連）」前理事長の尹美香（ユン・ミヒャン）前国会議員が含まれたことに抗議し、欠席を表明した。曺氏は娘や息子の不正入学に絡む業務妨害罪などで懲役２年を言い渡され服役中で、尹氏は正義連への寄付金を横領した罪などに問われ懲役１年６カ月、執行猶予３年を言い渡された。