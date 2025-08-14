生存行動か、はたまた自己中か…バス窓側座席で日傘を差す女性が話題に　／釜山

【NEWSIS】釜山の市内バスの車内で、座席で日傘を差す乗客の姿がカメラに捉えられ、話題になっている。

インターネットのコミュニティーサイトには11日「釜山の市内バス車内で日傘を使うおばあさん。生存本能vs公共マナー」と題する書き込みがアップされた。

投稿者は「バスの中で、おばあさんが日傘を広げていた。窓から強い日差しが入ってくるので暑さをしのぐためにやっていたようだった」と写真を公開した。

写真を見ると、窓側の座席の高齢女性が頭の上で日傘を広げている。隣の座席の乗客は同行者なのか分からないが、周囲の視線など気にしていない様子だった。

投稿者は「果たして暑さをしのぐための生存行動なのか、それとも周囲の乗客に全く配慮しない自己中心的な迷惑客なのか」「もちろん日差しが強くて暑かったのかもしれないけど、公共交通機関で日傘を広げるのは正直言ってちょっとどうかなと思う」とつづった。

この投稿に対しては「そういう人っているよね。これ本当に韓国なの？」「大迷惑だ。皆がこういうことをしないのは、知らないからじゃないよね」「（トラブルの多い釜山地下鉄）1号線に長いこと乗っている人間から見ると、とても無難な方だ」「あんなことして事故が起きたらどうするんだ」などのコメントが相次いだ。

ハ・ダイム記者