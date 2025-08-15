今日の歴史（８月１５日）

１９４５年：朝鮮が日本による植民地支配から解放
１９４５年：呂運亨（ヨ・ウンヒョン）を中心に解放後の建国準備団体として朝鮮建国準備委員会を結成
１９４８年：大韓民国政府樹立
１９４８年：ハングル正書法統一案を発表
１９５３年：北朝鮮の韓国侵攻で釜山へ移った首都がソウルに戻る
１９５５年：ソウルと釜山をつなぐ京釜線の列車「統一号」が運行開始、運行時間９時間３０分
１９６６年：ベトナム・ニャチャンに駐留韓国軍の野戦司令部を設置
１９７０年：ソウル・南山１号トンネルが開通
１９７４年：朴正熙（パク・チョンヒ）大統領夫妻が光復節（日本による植民地支配からの解放記念日）の記念行事会場で在日韓国人・文世光（ムン・セグァン）から襲撃され、陸英修（ユク・ヨンス）大統領夫人が死亡
１９７４年：ソウル・地下鉄１号線が開通、京釜線の「セマウル号」運行開始
１９８７年：忠清南道・天安に独立記念館開館
１９９５年：旧朝鮮総督府の建物撤去工事を開始
１９９８年：建国５０周年で計７００７人を特別赦免・復権・仮釈放
２０００年：南北離散家族２００人がソウルと平壌で半世紀ぶりに再会
２０００年：北朝鮮民間航空機が５０年ぶりに韓国就航
２００５年：分断後初めて北朝鮮の貨物船が済州海峡を通過
２００５年：民族大祝典参加の北朝鮮代表団がソウルにある国立墓地・顕忠院を参拝
２００８年：鄭夢九（チョン・モング）現代自動車グループ会長、崔泰源（チェ・テウォン）ＳＫ会長ら財閥総帥含む３４万人を特別大赦免