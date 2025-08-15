北が対南拡声器撤去　金与正氏は否定するも韓国軍「1基は撤去」

「韓国向け拡声器を撤去したことはない」という北朝鮮の金与正（キム・ヨジョン）朝鮮労働党副部長（金正恩〈キム・ジョンウン〉総書記の実妹）の主張に対して、韓国軍当局が事実と異なるという見解を明らかにした。

【表】時系列で見る「拡声器撤去」問題

韓国合同参謀本部の李誠俊（イ・ソンジュン）広報室長は14日、国防部（省に相当）の定例記者会見で、金与正副部長の談話について、「（北朝鮮の）意図に惑わされないよう注意する必要がある」とした上で、「北朝鮮は（過去にも）事実でない内容を主張した」と述べた。

韓国軍は9日、「北朝鮮軍が前方の一部地域で韓国向け拡声器を撤去している活動が識別された」と発表した。しかし、金与正副部長は同日、朝鮮中央通信を通じて発表した談話で、「我々は国境線に配置した拡声器を撤去したことはなく、また撤去する意向もない」と、合同参謀本部の発表を全面的に否定した。

これについて、李誠俊室長は「軍は確認した事実を申し上げた。現在も（9日の発表内容を）維持している」「北朝鮮が何を発表したにせよ、それには意図がある」と述べた。

これを受けて、「韓国軍が北朝鮮向け拡声器をすべて撤去した後、これに呼応する措置として韓国向け拡声器を撤去したように見られたくないため、金与正副部長がそのような談話を発表した可能性がある」という見方も出ている。

今月9日に北朝鮮が約40基の韓国向け拡声器のうち、2基を撤去する動きが確認されたことを受けて、合同参謀本部は同日午後、「韓国向け拡声器の一部撤去」を発表したという。韓国軍関係者は「合同参謀本部の発表後に撤去された拡声器のうち、1基は原状回復し、残りの1基は依然として撤去されたままの状態だ」とした上で、「北朝鮮は韓国向け拡声器を撤去しようとしていたが、韓国側の発表を知り、保留した可能性もある」と言った。

ただし、「金与正副部長の主張通り、北朝鮮には当初から韓国向け拡声器を撤去する意思がなく、修理などを目的に一部の拡声器を取り外して据え付ける途中である可能性もある」との見方も出ている。

チェ・ヘスン記者