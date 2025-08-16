今日の歴史（８月１６日）

１９０４年：親日派政治家の李容九（イ・ヨング）が進歩会を結成
１９１４年：京城（現ソウル）と元山をつなぐ京元線が全区間開通
１９１８年：日本が穀類収用令を公布
１９４８年：米軍政庁が韓国政府に政権移譲
１９４９年：韓国が世界保健機関（ＷＨＯ）加盟
１９５１年：ソウル―釜山間で電話開通
１９６１年：経済団体、韓国経済人協会発足
１９６６年：捕虜の処遇などを定めたジュネーブ条約が国内で発効
１９７２年：文教部（現教育部）が教育用基礎漢字１８００字を発表
１９８０年：崔圭夏（チェ・ギュハ）大統領が大規模学生騒動と光州事件で引責辞任
１９８６年：新民党から離党した新保守系の柳漢烈（ユ・ハニョル）国会議員を総裁に民衆民主党が旗揚げ
１９９２年：ＭＢＣ芸術団と北朝鮮芸術団がサハリンで第１回統一芸術祭を開催
１９９９年：大宇債権団が大宇グループと債務構造改善の修正協約締結（事実上のグループ解体）
２００８年：北京五輪で女子重量挙げ７５キロ超級の張美蘭（チャン・ミラン）が世界新で金メダル
２００９年：訪朝中の玄貞恩（ヒョン・ジョンウン）現代グループ会長が北朝鮮の金正日（キム・ジョンイル）総書記と会談
２００９年：Ｙ・Ｅ・ヤン（梁容銀、ヤン・ヨンウン）が全米プロゴルフ選手権で優勝し、アジア選手初のメジャー制覇